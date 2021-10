Brasile: aumento prezzi combustibili, Bolsonaro ipotizza privatizzazione compagnia Petrobras

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro ha sostenuto di aver voglia di privatizzare la compagnia energetica statale Petrobras, considerando che, nonostante non sia in grado di controllare i prezzi dei carburanti elaborati dalla compagnia, le critiche sugli aumenti ricadono comunque su di lui. "Non posso controllare i prezzi dei carburanti eppure quando aumenta è colpa mia ,nonostante abbia azzerato le accise federale. E' diventato troppo facile: aumenta il gas ed è colpa di Bolsonaro. Allora se mi chiedete se ho voglia di privatizzare Petrobras rispondo che si, ne ho voglia. Incontrerà i tecnici del ministero dell'economia per vedere cosa possiamo fare", ha detto il capo dello Stato nel corso di una intervista con la radio evangelica di Recife, "Radio Novas de Paz".(Brb)