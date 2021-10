Brasile: crisi idrica, ministro Energia esclude rischio razionamento energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha affermato che nonostante il Paese affronti la più grande crisi idrica degli ultimi 91 anni, non c'è rischio di razionamenti nella fornitura di energia elettrica. Il ministro ha rivendicato che dallo scorso anno il governo sta monitorando la situazione e adottando le misure necessarie per garantire l'approvvigionamento energetico nonostante le difficoltà. "E' importante sottolineare che stiamo vincendo la battaglia. In base alle più recenti proiezioni presentate dal Comitato di sorveglianza del settore elettrico, non corriamo più in rischio di dover razionare la fornitura di elettricità grazie a tutte le misure che sono state adottate gradualmente da ottobre 2020", ha affermato il ministro, in apertura della 40ma edizione dell'Incontro nazionale del commercio estero (Enaex) 2021, promosso dall'Associazione brasiliana del commercio estero (Aeb). (segue) (Brb)