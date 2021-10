Onu: gli Usa tornano nel Consiglio per i diritti umani dopo 3 anni e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono rientrati oggi all’interno del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, tre anni e mezzo dopo il ritiro. Lo ha annunciato il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken. “Oggi posso annunciare che gli Stati Uniti sono stati eletti per far parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite durante il prossimo mandato, a partire dal 2022. Lavoreremo duramente per garantire che il Consiglio sostenga le sue più alte aspirazioni e sostenga meglio coloro che combattono contro l'ingiustizia e la tirannia in tutto il mondo”, ha detto il capo della diplomazia Usa, evidenziando i “gravi difetti” del Consiglio, tra cui “un'attenzione sproporzionata su Israele e l'appartenenza a diversi Stati con evidenti precedenti in materia di diritti umani”. Quest’ultimo riferimento sembra essere alla Cina, che ha approfittato del ritiro Usa per ampliare la sua influenza nell’organismo delle Nazioni Unite. “Insieme, dobbiamo respingere i tentativi di sovvertire gli ideali su cui è stato fondato il Consiglio per i diritti umani”, ha aggiunto Blinken. (Nys)