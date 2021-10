Francia: Macron in campo per una partita di calcio a scopo benefico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha giocato oggi una partita di calcio organizzata a scopo benefico a Poissy, a ovest di Parigi. Il capo dello Stato è sceso in campo con il numero 3 sulla schiena e ha coperto il ruolo di centrocampista per la squadra Variétés Club de France, affrontando un club composto dal personale sanitario dell'ospedale locale. Nel corso della partita il presidente ha realizzato una rete con un calcio di rigore. In campo anche ex giocatori come Marcel Desailly, Christian Karembeu e l'allenatore del Lione, Rudy Garcia.(Res)