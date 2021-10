Cile: Istituto diritti umani, invio Forze armate in Macrozona Sud, è "fallimento dello Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato di "emergenza costituzionale" decretato dal governo di Sebastian Pinera nelle regioni dell'Araucania e Bio Bio rappresenta "un fallimento" e "l'incapacità di far prevalere il percorso del dialogo". Ad affermarlo è l'Istituto nazionale per i diritti umani del Cile (Indh), che in un comunicato prende posizione contro la decisione del governo di spiegare le Forze armate per fare fronte all'ondata di violenze che attraversa la denominata "Macrozona Sud" del Paese, dove si intrecciano rivendicazioni della comunità indigena mapuche con situazioni legate alla criminalità organizzata ed al traffico di droga. "È un fallimento dello Stato che si commettano omicidi e altri atti di violenza e che i colpevoli non possano essere indagati, processati o condannati così come è un fallimento il fatto che si finisca per coinvolgere le Forze armate in funzioni esclusive della polizia" afferma quidi l'Indh ribadendo che "l'unico modo per affrontare la grave crisi che si sta vivendo nella Macro Zona Sud è attraverso il dialogo". (segue) (Abu)