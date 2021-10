Cile: Istituto diritti umani, invio Forze armate in Macrozona Sud, è "fallimento dello Stato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie a questa decisione il governo ha quindi disposto l'invio di un totale di 900 militari nelle zone. Per la missione "di sostegno" alle forze dell'ordine, ha riferito il ministero della Difesa, si prevede anche l'invio di un elicottero con capacità di pattugliamento aereo notturno, dieci veicoli blindati del tipo "Mohawk" e dieci veicoli "Humvee" per trasporto rapido. Come vuole la Costituzione, il presidente ha potuto delegare le sue facoltà straordinarie a un incaricato della Difesa: nello specifico l'ammiraglio Jorge Parga, come responsabile per la regione del Bio Bio, e del generale Lionel Curti per l'Araucania. (segue) (Abu)