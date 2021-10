Imprese: Francia, Reporter senza frontiere denuncia "metodi intimidatori" di Bolloré

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione non governamentale Reporter senza frontiere (Rsf) denuncia le politiche aziendali applicate dei media posseduti dall'uomo d'affari francese Vincent Bolloré attraverso il suo gruppo Vivendi. In un documentario di un quarto d'ora circa intitolato "Il Sistema B" e diffuso sui social network, Rsf dà voce a 11 giornalisti, che a viso scoperto descrivono le intimidazioni subite nel corso di inchieste. "Queste pratiche rappresentano vero pericolo per la libertà di stampa, ma anche per la democrazia", spiega Rsf, che chiede allo Stato di intervenire "per l'indipendenza editoriale in qualità di azionista di Vivendi". La Cassa depositi, organo statale che detiene il 2,2 per cento di Vivendi, non ha voluto commentare. (Frp)