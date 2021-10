Brasile: governo istituisce il programma "Turismo senza droga"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha presentato oggi il programma Turismo senza droga, che prevede una campagna pubblicitaria come parte di una serie di azioni e strategie di prevenzione contro l'uso della droga a scopo ricreativo, soprattutto in ambito turistico. La cerimonia si è svolta a Palazzo Planalto, alla presenza del presidente della Repubblica, Jair Bolsonaro, e di numerose autorità. "Il programma turismo libero dalla droga mira a sensibilizzare i nostri turisti brasiliani e stranieri sul fatto che è possibile sfruttare al meglio le esperienze culturali, gastronomiche, sportive, la natura esuberante del Brasile e il calore umano della nostra gente senza l'uso di sostanze che causano danno alla salute e che sono associate ad attività che causano gravi danni alla società", ha affermato il presidente dell'Agenzia brasiliana per la promozione internazionale del turismo (Embratur), Carlos Brito. Il programma è un'iniziativa di Embratur in partnership con i ministeri della Cittadinanza e del Turismo, e con l'Associazione brasiliana dell'industria alberghiera (Anih). Secondo quanto riferito, saranno distribuiti poster informativi in diversi esercizi commerciali con informazioni sulla lotta alla droga in Brasile, l'assistenza medica e canali di segnalazione e denuncia.(Brb)