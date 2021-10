Germania: ambasciata d'Italia comunica come ottenere credenziali Spid per residenti estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata d'Italia a Berlino comunica che il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) costituisce “il principale strumento di identificazione online per il cittadino e per le imprese nei rapporti con la Pubblica amministrazione”. Anche per l'accesso ai servizi consolari online (per esempio, il portale Fast It), “dal 31 dicembre 2022 sarà necessario essere in possesso delle credenziali Spid”. Chi è in possesso di credenziali non digitali potrà continuare a utilizzarle “solo fino al 31 marzo 2023”. Pertanto, “si raccomanda di attivarsi sin d'ora per l'ottenimento delle credenziali Spid, l'identità digitale per accedere ai siti web della Pubblica amministrazione italiana, compresi i siti degli Uffici consolari all'estero”. Gli interessati potranno rivolgersi agli Identity Provider incaricati di fornire il servizio. Al riguardo, l'ambasciata d'Italia a Berlino ricorda che “gli Uffici consolari non possono fornire le credenziali Spid, non essendo Identity Provider”. Tutte le informazioni, come anche le istruzioni su come ottenere le proprie credenziali, possono essere trovate sulle pagine dedicate a Spid, sia sul sito de ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, sia sul sito dell'Agenzia dell'Italia digitale su cui sono pubblicate anche le domande frequenti. (Geb)