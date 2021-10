Roma 2021: Gualtieri, green pass è strumento utile e da sindaco lo sosterrò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass è uno strumento importante e indispensabile per contrastare la pandemia e consentire all'economia di riprendere. Ci sono i vaccini che sono fondamentali e vanno difesi rispetto a una propaganda fatta che dà informazioni sbagliate. Ci vuole un messaggio di fiducia nella scienza, il green pass serve in questa fase e io sostengo fortemente le misure del governo e da sindaco le sosterrò". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto televisivo su Sky Tg24. (Rer)