G20: Argentina celebra presa di posizione per eliminazione sovrattasse su debiti con Fmi (6)

- Nel rapporto "World economic outlook" pubblicato martedì l'Fmi ha migliorato le stime di crescita del Pil dell'Argentina per il 2021 portandole ad un +7,5 per cento. Il dato migliora di 1,7 punti la proiezione del +5,8 per cento contenuta nel rapporto di aprile. Per il 2022 la stima rimane invece invariata al +2,5 per cento. Nel documento si chiarisce che "le variabili fiscali e di inflazione dell'Argentina sono escluse dalla pubblicazione per il periodo 2021-26 poiché sono in larga misura legate ai negoziati sui programmi ancora in corso". Il riferimento è proprio al negoziato sulla ristrutturazione del credito Stand-By da 45 miliardi di dollari concesso all'Argentina dall'Fmi nel 2018. (segue) (Abu)