Usa-Ue: Blinken, Europa primo partner per affrontare sfide in tutto il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti considerano l'Europa come il “primo partner” sul quale contare per affrontare le sfide in tutto il mondo. Lo ha detto oggi a Washington il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, durante un incontro con l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Unione Europea, Josep Borell. “Quando si tratta di quasi tutte le sfide che dobbiamo affrontare in tutto il mondo, l'Unione europea è un partner di prima istanza per gli Stati Uniti e praticamente non c'è sfida su cui non stiamo lavorando insieme. Abbiamo un'agenda molto lunga e importante nelle questioni europee, indo-pacifiche e dell'emisfero occidentale. Tutto questo è sul tavolo. Ma sottolineo semplicemente il fatto che, mentre gli Stati Uniti guardano alle sfide che dobbiamo affrontare in tutto il mondo per migliorare effettivamente la vita dei nostri cittadini, il primo posto che stiamo guardando è l'Europa”, ha detto Blinken. (Nys)