Roma 2021: Gualtieri, Calenda e Conte votano per me, convergenza valori a partire da antifascismo

- "Sono contento che Carlo Calenda, Giuseppe Conte e tanti esponenti del M5s hanno detto che voteranno per me e hanno espresso apprezzamento per il mio lavoro da ministro. C'è una convergenza di valori, incluso l'antifascismo, su una coalizione che non avrebbe mai messo Casapound nelle proprie liste". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo al confronto televisivo su Sky Tg24. "Umilmente chiedo il voto a tutti i romani, ma confido che molti elettori di Raggi e Calenda scelgano noi", ha concluso. (Rer)