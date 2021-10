Roma 2021: Gualtieri "poveri non sono rifiuti", Michetti "politiche sociali vanno normate"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Botta e risposta sul degrado in città tra i due candidati a sindaco di Roma. Enrico Michetti, per il centrodestra, riferendosi al degrado di Roma cita anche le situazioni che vedono accampamenti in strada di persone in condizioni di disagio economico e sociali. "Ricordo a Michetti che i poveri sono persone e non sono rifiuti", ha detto lo sfidante del centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Il degrado non centra nulla con i poveri, con il degrado vanno a fuoco i ponti e si inabissa una storia millenaria. Per i poveri e l'assistenza sociale devono rientrare in un quadro norma di legge", la replica di Michetti. (Rer)