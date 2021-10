Covid: FI, capitale umano chiave per ripartenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La migliore materia prima dell'Italia è il suo capitale umano - ha detto la vicepresidente dei senatori di Forza Italia, Alessandra Gallone -. Se c'è una cosa che in questo libro emerge con evidenza è che uno non vale uno, ma che ogni singolo individuo con le proprie competenze può fare la differenza. Il presidente Berlusconi, che non è solo un sognatore ma anche un realizzatore di sogni, ha sempre espresso il desiderio di far partire un'università dei talenti per riuscire a costruire una nuova classe dirigente veramente di spessore. Ed è in questa prospettiva che Forza Italia continuerà la sua battaglia per garantire la libertà di scelta educativa, che vuol dire permettere ai ragazzi di valorizzarsi, eliminare ogni barriera sociale ed economica e mettere in competizione virtuosa i sistemi dell'istruzione", ha concluso Gallone. (Rin)