Covid: in Sicilia calano i contagi del 26 per cento

- "Continua il decremento progressivo dei nuovi casi su tutto il territorio regionale con un'incidenza di 40, 8 su 100 mila abitanti che si mantiene stabilmente al di sotto della soglia dei 50 casi su 100 mila abitanti. Nell'ultima settimana si è registrato un calo di oltre il 26 per cento di nuovi casi rispetto a quella precedente, sebbene permangano ancora differenze territoriali con un maggior interessamento nelle province di Siracusa (72,4 su 100 mila abitanti) e Catania (67 su 100 mila). La fascia d'età maggiormente interessata è ancora quella in età scolare tra i 6 e i 10 anni". Lo ha comunicato l'osservatorio siciliano sul Covid: "In riduzione i nuovi ricoveri che negli ultimi sette giorni sono stati 117, si registra anche una riduzione progressiva dei posti letto occupati. L'86,9 per cento dei soggetti attualmente ricoverati non è vaccinato. Il tasso di letalità resta stabile pari a 2,3. Le coperture vaccinali su base territoriale, riferite ad almeno una dose, risultano ancora al di sotto della media regionale (79,2) nelle province di Caltanissetta (78,5 per cento), Siracusa (77) Catania (75,4) Messina (72,9)". (Ren)