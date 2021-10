Brasile: governo autorizza ingresso nel paese di militari e armamenti Usa per esercitazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha autorizzato il personale delle forze armate degli Stati Uniti ad entrare nel territorio brasiliano per poter svolgere un'esercitazione militare congiunta. Il visto speciale è stato concesso a 240 militari statunitensi per un periodo compreso tra il 28 novembre e il 18 dicembre, in cui si svolgerà l'esercitazione nella Vale do Paraíba, tra i municipi di Resende, nello stato di Rio de Janeiro, e di Lorena, nello stato San Paolo. Oltre al personale, il visto autorizza l'ingresso nel paese di "armi, accessori, munizioni, dispositivi e sensori ottici, apparecchiature di comando, controllo e comunicazione". (segue) (Brb)