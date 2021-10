Brasile: governo autorizza ingresso nel paese di militari e armamenti Usa per esercitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari statunitensi parteciperanno all'esercitazione Core21 (Combined Operations and Rotation Exercises, nel suo acronimo in inglese). I dettagli dell'esercitazione sono stati concordati a luglio nel corso di un incontro tra funzionari statunitensi e nello stato di Texas, negli Usa. Come consuetudine l'esercito brasiliano non fornisce tuttavia dettagli sull'addestramento limitandosi a indicare che l'obiettivo è l'addestramento delle forze armate. Per il Brasile saranno schierate la 12a Brigata di fanteria leggera e il 5o Battaglione di fanteria leggera. Per gli Stati Uniti, parteciperà la 101a divisione di assalto aereo. (Brb)