Libia: presidente Menfi a Tobruk per spegnere polemiche in Cirenaica

- Il capo del Consiglio di presidenza della Libia, Mohamed Menfi, è arrivato stasera nella città di Tobruk per una visita di più giorni nella regione orientale del Paese, durante la quale incontrerà attori politici, locali e sociali di varie città. Il leader libico, originario della Cirenaica, è stato ricevuto da alcuni sindaci dei comuni della regione orientale, ufficiali dell'esercito, notabili, sceicchi e anziani della città di Tobruk. Il sito web d’informazione libico “Al Wasat” sottolinea come la visita giunga in un momento molto particolare, dopo che alcuni esponenti governativi della Cirenaica hanno accusato le autorità di Tripoli ignorare la regione orientale. Il sottosegretario al ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun), Faraj Qaim, ha pubblicamente dichiarato di aver fatto presente più volte l’emarginazione di cui soffre la Cirenaica, sia al Consiglio presidenziale che al primo ministro, senza però ricevere risposta. “Ho aspettato davanti all’ufficio di Abdulhamid Dabaiba per più di sette ore. Mi ha incontrato rapidamente e non ha risposto affatto alle richieste”, ha detto Qaim, ricordando come anche la questione della nomina di un ministro della Difesa sia ancora in sospeso. Il sottosegretario libico ha detto che, a suo dire, non c’è “una chiara intenzione di andare alle elezioni” il prossimo 24 dicembre. (segue) (Lit)