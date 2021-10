Libia: presidente Menfi a Tobruk per spegnere polemiche in Cirenaica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’est della Libia e parte del sud sono controllati dall’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Khalifa Haftar. Quest’ultimo ha temporaneamente lasciato la guida dell’Lna per candidarsi alle elezioni di fine anno e non riconosce l’autorità del Gun, pur consentendo ai suoi esponenti di essere presenti. In precedenza, il vice primo ministro del Governo di unità nazionale, Hussein al Qatrani, ha dichiarato che l’istituzione di un governo parallelo nella Libia orientale è un’opzione “immediata e attuale”. Questa posizione deriverebbe dalla “forte pressione dell’opinione pubblica in Cirenaica dopo la sospensione delle quote in alcuni settori pubblici e agenzie”, ha spiegato Al Qatrani. Secondo le fonti libiche di “Agenzia Nova”, tuttavia, quelle di Qatrani sono “al momento solo dichiarazioni retoriche”, anche se la Libia resta “un Paese dove le fughe in avanti sono sempre possibili”. (Lit)