Imprese: Jacopo Moschini nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato regionale dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia ha eletto oggi Jacopo Moschini presidente per il triennio 2021-2024. Imprenditore di prima generazione, classe 1985, Moschini ha cominciato il suo percorso in ambito startup nel 2009 quando, a partire dalla tesi del master SDA Bocconi, ha fondato la sua prima startup. Successivamente ha lavorato come responsabile dell’e-commerce PosteShop S.p.a. nel gruppo Poste italiane, ruolo che ha mantenuto fino al 2012 quando ha fondato MyChicJungle, società di consulenza per la comunicazione digitale specializzata in innovazione e tecnologia, di cui è ceo e Partner. Dal 2018 è anche Co-founder e coo di Japal.it, l’e-commerce ufficiale dei brand del mondo del largo consumo. Significativa anche l’esperienza confindustriale: Moschini è iscritto dal 2014 al gruppo giovani imprenditori di Confindustria, ex vicepresidente del Gruppo giovani imprenditori di Assolombarda con delega a innovazione e digital transformation, e coordinatore dello steering committee blockchain di Assolombarda. (segue) (Com)