Imprese: Jacopo Moschini nuovo presidente dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia (2)

- “Sono onorato della fiducia accordatami dai colleghi del comitato regionale dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia – ha dichiarato Moschini durante il suo discorso di insediamento –. L’ultimo anno e mezzo ha messo a dura prova tutti noi dal punto di vista economico e sociale, ma ora è il momento della rinascita. Rappresentare i giovani imprenditori lombardi in questo periodo storico mi riempie di una enorme responsabilità, ma è questo il momento di mettersi in gioco come fanno quotidianamente le nostre aziende. La Lombardia ospita oltre un quarto di tutte le startup italiane (26,8 per cento), circa il 29 per cento delle pmi innovative, ed è la regione italiana con più aziende che hanno effettuato eco-investimenti, circa il 18 per cento del totale nazionale". "È compito dei giovani imprenditori di Confindustria Lombardia far sì che questi ecosistemi continuino a evolversi nei numeri e nei valori attraverso la proposta di soluzioni sempre più innovative e sostenibili che abbiano costantemente al centro l’industria il cui ruolo, anche in questa fase di transizione, si sta dimostrando fondamentale” ha concluso Jacopo Moschini. Tra i temi illustrati nel corso della relazione del nuovo presidente tre in particolare sono quelli sui quali si concentrerà l’attività: innovazione, manifattura e sostenibilità. Jacopo Moschini succede a Matteo Dell’Acqua, che ha guidato il comitato regionale giovani imprenditori della Lombardia dal 2018 al 2021. (Com)