Imprese: Ulixes Sgr presenta il nuovo fondo sull’impact investing nei territori italiani

- Sostenere nuove imprese favorendo anche lo sviluppo dei territori, con un occhio di attenzione anche e sopratutto alla sostenibilità ambientale. Questi alcuni degli obiettivi dichiarati del nuovo fondo Ulixes Impact Fund I, presentato questa mattina e focalizzato sull’impact investing nei Territori italiani con il first closing da parte dei soci fondatori: Banca Popolare di Fondi, Supernova e Aatech. Proprio questa mattina sono stati illustrati anche i primi 3 investimenti nelle start-up Geoveda Srl, Edera Farm e Agrorobotica per un controvalore complessivo di investimenti attivati pari a 6,1 milioni di euro. Fondata nell'ottobre del 2019, cogliendo l'esigenza dei territori per la creazione di nuove fonti di investimento che apportino oltre a risorse economiche anche competenze specifiche, la mission di Ulixes Sgr spa è quella di adeguare i tradizionali modelli di business al nuovo scenario competitivo. Con l'obiettivo di coniugare rendita per gli investitori e il sostegno all'economia dei territori, la società avvia la sua operatività da giugno 2020 ottenendo l'autorizzazione da Banca d'Italia ad operare come gestore di Fondi di investimento alternativi (Fia) di tipo chiuso per il Venture Capital qualificato. A febbraio 2021 Ulixes Sgr spa, inoltre, grazie al commitment da parte dei soci fondatori ha deliberato il first closing del suo primo fondo di investimento denominato Ulixes Impact EuVeca Fund I. Il fondo ha un target di raccolta pari a 100 milioni di euro ed è destinato a investitori istituzionali e professionali. Gli investimenti avranno come target start-up e Pmi innovative localizzate sull'intero territorio nazionale ed un focus pari al 40 per cento in termini di asset allocation, destinato alla Regione Lazio. Come detto Ulixes Impact EuVeca Fund I ha già deliberato 3 investimenti nel 2021, attivando un controvalore complessivo per 6,1 milioni di euro tra equity e debito. (segue) (Rin)