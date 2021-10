Imprese: Ulixes Sgr presenta il nuovo fondo sull’impact investing nei territori italiani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia di investimento è incentrata sulla valorizzazione di realtà innovative con piani industriali chiari, ambiziosi e scalabili, nonché in società consolidate pronte a intraprendere nuovi progetti di crescita. Gli investimenti riguarderanno progetti innovativi che abbiano ricadute positive sul territorio di carattere sociale o ambientale. Il management della SGR grazie all’expertise di cui è dotato, seguendo una logica di Active Management, affianca gli imprenditori nell’indirizzo strategico rafforzandone la struttura organizzativa e fornendo know-how specialistico per abilitare la crescita del business e velocizzare il perseguimento dei risultati attesi. Nel presentare il questa nuova avventura, Alessandro Andreozzi, amministratore delegato della SGR ha sottolineato come Ulixes rappresenti “un enorme sfida per la valorizzazione dei territori e noi tutti, amministratori e team d’investimento, faremo del nostro meglio per non deludere le aspettative degli stakeholder e di contribuire in maniera significativa all’innovazione nei territori. Colgo inoltre l’occasione per ringraziare i soci Banca Popolare di Fondi e Supernova Hub, che hanno contribuito attivamente in tutte le fasi di definizione e avvio della Sgr nonché al first closing del Fondo”. (Rin)