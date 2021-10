Venezuela: balckout a Caracas, segnalate colonne di fumo nella zona orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo black-out ha colpito questa mattina la capitale del Venezuela, Caracas, lasciando senza fornitura elettrica gran parte della città così come numerosi comuni metropolitani del confinante Stato di Miranda. La luce è venuta a mancare alle 10:55 ore locali (attorno alle nostre 17), poco prima che fossero avvistate colonne di fumo nella zona orientale della città, dove ci sono linee di alta tensione, trasformatori e uno stabilimento della compagnia Electricidad de Caracas. Alcune fonti riferiscono di fiamme nei pressi della stessa centrale. Il disservizio, durato poco più di un'ora, ha interessato tra le altre cose il servizio della Metropolitana, costringendo gli utenti a spostarsi sulle rotaie. Il ministro dell'Elettricità, Nestor Reverol, ha comunicato che il servizio è in piena ripresa e - come altre volte in passato - denunciato la possibilità che il blak-out sia frutto di un intento di sabotaggio. (Vec)