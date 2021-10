Roma 2021: Romani (Lega), scritta la pagina più brutta della nostra democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questa tornata per eleggere il sindaco della Capitale è stata forse scritta la pagina più brutta della nostra democrazia. Mai prima d'ora ci siamo ritrovati con tante sezioni prive di presidenti di seggio e scrutatori. Vorticosi giri di telefonate, messaggi sui social per colmare i vuoti ‘politici’ inquietanti. E, ancora, aule piene di scatoloni, ma senza nessuno ad aprirli per sistemare il contenuto fatto di schede, registri e via discorrendo. Mi sono resa disponibile come rappresentante di lista, e ho visto e vissuto in prima persona il caos nelle sezioni della scuola di un Municipio centrale della città dove espletavo il mio compito. Ma la questione è stata generale". Così, in una nota, Maria Beatrice Romani, candidata della Lega al consiglio comunale di Roma, sulla sua pagina Facebook. (segue) (Com)