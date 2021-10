Roma 2021: Romani (Lega), scritta la pagina più brutta della nostra democrazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è stata fatta alcuna formazione per svolgere la funzione tanto delicata di presidio ai seggi elettorali. Tutti si sono improvvisati. Scene surreali. ‘Il verbale? Mai visto prima’, rispondevano alcuni. ‘Le tabelle di scrutinio? Ma a cosa servono? Forse possiamo farne a meno!’, altri. Ho visto segnare le preferenze e i voti su foglietti di carta a quadretti, fare somme a mente e riportare solo il totale sul verbale. L'errore umano, se di errore vogliamo parlare, è ed è risultato inevitabile in un contesto tale. Sono stata chiamata alle tre di notte ad un seggio vicino al mio perché il presidente era scappato per un attacco di panico e i giovani e inesperti scrutatori non sapevano dove mettere le mani", racconta Romani. (segue) (Com)