Francia: candidata alle presidenziali Pecresse si iscrive nuovamente ai Repubblicani

- Velerie Pecresse, presidente della regione dell'Ile-de-France e candidata alle prossime elezioni presidenziali francesi, riprenderà la tessera dei Repubblicani, partito di centrodestra che aveva lasciato nel 2019. Lo riferisce l'emittente "BfmTv". Pecresse è tra i pretendenti all'investitura dei Repubblicani per la corsa all'Eliseo, che sarà decisa in occasione del prossimo congresso del 4 dicembre. L'iscrizione al partito non è un pre-requisito per partecipare alla selezione, ma in questo modo la presidente dell'Ile-de-France potrà votare come militante. (Frp)