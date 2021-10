Egitto: aiuti statunitensi per affrontare il coronavirus raggiungono 55 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) sta fornendo più di 5 milioni di dollari in assistenza urgente per combattere il coronavirus in Egitto. Lo ha affermato l'ambasciata degli Stati Uniti in un comunicato stampa, aggiungendo che questa sovvenzione sostiene gli operatori sanitari nei loro sforzi per somministrare vaccini ai cittadini e per rafforzare la catena di approvvigionamento per garantire un accesso equo a tali vaccini in tutta la Repubblica araba. L'ambasciatore statunitense Jonathan Cohen ha dichiarato: "Questi ulteriori 5 milioni di dollari a sostegno della risposta al coronavirus sottolineano il continuo impegno del governo degli Stati Uniti a sostegno dell'Egitto durante la crisi sanitaria globale". La scorsa settimana, gli Stati Uniti hanno fornito all'Egitto 1,6 milioni di dosi del vaccino Pfizer. Da parte sua, Hala Zayed Ministra della Salute e della Popolazione, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare il governo degli Stati Uniti per il suo continuo sostegno e cooperazione, in particolare durante la pandemia di Covid-19. Apprezziamo la solidarietà internazionale durante questa crisi globale". Ad oggi, l'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale ha fornito oltre 55 milioni di dollari in assistenza relativa alla risposta dell'Egitto alla crisi del coronavirus dall'inizio della pandemia lo scorso anno, per fornire il necessario supporto sanitario ed economico a quasi 18 milioni di cittadini, conclude la nota. (Res)