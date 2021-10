Covid: Sereni, Italia farà la sua parte per fornire vaccini ai Paesi più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cari ONE in Italia, il nostro Paese farà la sua parte affinché anche i Paesi a basso e medio reddito possano avere i vaccini e le risorse necessarie per vincere il Covid-19. Grazie per la vostra azione di sensibilizzazione e mobilitazione". Lo scrive su Twitter la vice ministra degli Esteri e della Cooperazione internazionale Marina Sereni, in risposta alla petizione della sezione italiana di One, la Ong internazionale che svolge attività di sensibilizzazione per porre fine alla povertà estrema e alle malattie prevenibili, in particolare in Africa, in cui si chiede che le dosi di vaccino in eccesso siano urgentemente condivise con i Paesi più poveri.(Res)