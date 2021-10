Usa-Italia: ambasciatrice Zappia consegna il premio International Spotlight 2021 a Paolo Sorrentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice d'Italia in Brasile, Mariangela Zappia, consegnerà il premio International Spotlight 2021 a Paolo Sorrentino per il film "È stata la mano di Dio" al Middleburg Film Festival. Come in altre passate edizioni, si legge in una nota dell'ambasciata d'Italia a Washington, anche quest'anno il Festival ha selezionato due film italiani di prim'ordine. Venerdì 15 ottobre alle 17:30 è prevista la proiezione del film "È stata la mano di Dio" del regista premio Oscar Paolo Sorrentino alla presenza del regista e dell'attore protagonista Filippo Scotti. A seguire, John Horn, giornalista cinematografico di lunga data del Los Angeles Times e adesso conduttore di "The Frame" su KPCC radio, avrà una conversazione con Paolo Sorrentino al termine della quale l'ambasciatrice Mariangela Zappia consegnerà il Premio International Spotlight 2021. L'altro film italiano scelto è "A Chiara" del regista Jonas Carpignano, uscito in anteprima mondiale a Cannes vincitore nella sezione Director's Fortnight e del premio Europa Labels come miglior film europeo. (segue) (Com)