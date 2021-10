Usa-Italia: ambasciatrice Zappia consegna il premio International Spotlight 2021 a Paolo Sorrentino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Middleburg Film Festival è un festival "diffuso" che coinvolge l'omonima cittadina in Virginia, collocata ai piedi delle Blue Ridge Mountains e conosciuta per l'arte locale, la cucina, l'equitazione e le cantine. Il festival attira spettatori internazionali ed è riconosciuto come una delle "tappe sulla strada per gli Oscar". La IX edizione del Middleburg Film Festival torna in presenza con quattro giorni di proiezioni di pellicole attentamente selezionate tra film candidati all'Oscar, film in lingua straniera, lungometraggi e documentari indipendenti con una forte attenzione al tema della diversità. Tra gli altri premiati, lo scrittore e regista Kenneth Branagh ("Belfast"), gli attori Ann Dowd ("Mass"), Dakota Johnson ("The Lost Daughter"), il cast corale di "Red Rocket" di A24, il direttore della fotografia Ari Wegner (" The Power of the Dog") e il compositore e cantautore Charles Fox. (Com)