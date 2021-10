Imprese: Atlantia, Cda approva la politica di engagement e di investimento responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia, presieduto da Fabio Cerchiai, ha approvato la “Politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, degli investitori e degli altri stakeholders” e la “Politica di investimento responsabile”. Le due Politiche si inseriscono nel complessivo e profondo ridisegno della governance di Atlantia, avviato a partire dal 2020 in coerenza con la nuova strategia, mission e valori. Lo rende noto Atlantia. La società, spiega una nota, ritiene che un efficace coinvolgimento degli azionisti, degli investitori e degli altri stakeholders contribuisca a migliorare i risultati finanziari e non finanziari, in coerenza con l’obiettivo primario di perseguire il successo sostenibile nel lungo termine. Atlantia, nel suo modello di crescita sostenibile, mira a creare valore aggiunto per tutti i suoi portatori di interesse, contribuendo anche alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (Sdgs). In coerenza con tali principi, la Politica estende le attività di engagement agli stakeholder direttamente coinvolti nelle attività della Società. (segue) (Com)