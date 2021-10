Imprese: Atlantia, Cda approva la politica di engagement e di investimento responsabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Politica prevede, oltre alle modalità per la formulazione di richieste di engagement da parte degli investitori, anche la possibilità per la società di attivare forme di dialogo per raccogliere la visione del mercato in merito a questioni rilevanti o comunque di interesse per Atlantia attraverso la formulazione di Inviti di engagement. Con l’adozione della Politica di Investimento Responsabile, Atlantia intende rafforzare la propria strategia di investimento tramite un ruolo attivo nell’implementazione dei principi di finanza sostenibile definiti a livello euro-unitario. La Politica recepisce infatti le indicazioni della nuova strategia dell’Unione europea sulla finanza sostenibile che intende promuovere l’afflusso di capitali verso attività coerenti con gli obiettivi della sostenibilità, al fine di favorire la concreta attuazione degli ambiziosi obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima e del Piano d’Azione della Commissione per il finanziamento di una crescita sostenibile. Nel recepimento di tali principi, la Politica intende integrare i rischi e le opportunità inerenti i fattori ambientali, sociali e di governance (Esg) nella selezione, valutazione delle nuove opportunità di business, con il fine di creare valore sostenibile nel lungo termine. A tal fine, la Politica individua principi e strumenti per la selezione e la definizione degli investimenti, anche in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. (Com)