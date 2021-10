Ambiente: M5s, impegno Cingolani per portare avanti Carta geologica e tema fine vita rifiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

I senatori e le senatrici del Movimento cinque stelle della commissione Ambiente del Senato segnalano che "tra gli elementi da sottolineare, emersi dall'audizione con il ministro Cingolani, c'è sicuramente la volontà di superare la proposta di Piano per la transizione ecologica sul quale la commissione ambiente del Senato sta ora lavorando. Questo piano non può avere un tempo breve e non può terminare con la fine dei lavori del Pnrr". I parlamentari aggiungono in una nota: "Sul dissesto idrogeologico, il ministro ci ha confermato che è al lavoro per il completamento, e quindi l'aggiornamento, della Carta geologica (Carg). Uno strumento indispensabile per evitare catastrofi, in cui crede fortemente tutta la comunità scientifica e che grazie al M5s ha fatto dei passi avanti dopo oltre vent'anni di stallo. Cingolani, rispondendo a una nostra specifica domanda, ha inoltre dichiarato che sta lavorando per una commissione ad hoc per gli 'end of waste'. Dopo i recenti casi di cronaca e i traffici di rifiuti scoperti, come in Toscana, quello del fine vita dei rifiuti è un tema che va approfondito e portato avanti quanto prima, rappresentando una delle basi dell'economia circolare".