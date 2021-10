© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, dalle 15 alle 19, in zona Circo Massimo piazza Bocca della Verità è in programma una manifestazione. Possibile deviazione per i bus in caso di chiusura al traffico di via dei Cerchi e della stessa piazza Bocca della Verità. Possibile deviazione per le linee di bus anche in caso di occupazione di via Cesare Battisti. Lo comunica l'agenzia capitolina Roma servizi per la mobilità. (Rer)