Regno Unito: "The Guardian", tenuta vacanze Johnson in Spagna legata a paradisi fiscali

- La villa a Marbella, Spagna, dove il primo ministro britannico, Boris Johnson, ha soggiornato in questi giorni insieme alla sua compagna Carrie Symonds, gli sarebbe stata prestata dal ministro dell'Ambiente Zac Goldsmith e gestita da una compagnia offshore con sedi in numerosi paradisi fiscali. Come rivela il quotidiano britannico "The Guardian", alcuni documenti indicano la villa di proprietà di Goldsmith come detenuta da società con sede nelle isole britanniche Turks e Caicos e amministrate da una società con sede in Svizzera. Nella giornata dell'11 ottobre, un portavoce del governo britannico aveva difeso Johnson dalle critiche per essere andato in vacanza proprio nel periodo più cruciale per l'economia del suo Paese. Ma lo stesso portavoce ha rifiutato di rivelare chi stava finanziando il soggiorno nella tenuta a Marbella e che potesse essere proprio un ministro che lui stesso ha nominato - Goldsmith. Secondo il "Guardian", il fatto che il primo ministro stia alloggiando in una residenza detenuta da una serie di compagnie sotto giurisdizioni non chiare causerà polemiche anche in merito al suo impegno di riformare e rendere più trasparente il sistema di proprietà offshore nel Regno Unito.(Rel)