Usa: "Politico", attesa nomina dell'ex commissario Fda Califf alla guida dell'agenzia

- Il presidente Usa Joe Biden dovrebbe nominare l'ex commissario della Food and Drug Administration (Fda) Robert Califf alla guida dell'agenzia. Sono rivelazioni del quotidiano statunitense "Politico", secondo il quale se confermata dal Senato la sua nomina porterebbe Califf alla guida di un organismo regolatore di fondamentale importanza anche nel quadro della pandemia di Covid-19. La Fda è infatti chiamata a prendere decisioni chiave sui vaccini e sui trattamenti contro il coronavirus, e Califf può vantare un'esperienza in seno all'agenzia, dov'è stato scelto come commissario nella seconda amministrazione Obama. Nonostante il ruolo di primo piano giocato dall'agenzia nella risposta al coronavirus, la Fda è rimasta senza un direttore permanente da quando Biden è entrato in carica a gennaio. Se confermato, Califf sostituirà il commissario ad interim Janet Woodcock, che ha guidato l'agenzia per nove mesi.(Nys)