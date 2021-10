Afghanistan: “Wsj”, voli di evacuazione Usa potrebbero riprendere entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa prevede di riprendere i regolari voli di evacuazione dall'Afghanistan prima della fine dell'anno per aiutare cittadini statunitensi, residenti e richiedenti visto a lasciare il Paese. Lo ha detto un alto funzionario del Dipartimento di Stato Usa, secondo quanto riferisce il quotidiano “Wall Street Journal”. "Non appena avremo la giusta combinazione di documentazione e logistica, ripartiremo", ha detto la fonte. Il Qatar richiede che tutti i passeggeri dispongano di documenti di viaggio validi, ma in passato sono sorti problemi sulla presenza sugli aerei di clandestini. Un secondo alto funzionario del Dipartimento di Stato ha affermato che gli Stati Uniti hanno lavorato per intensificare i voli charter. Da quando gli Stati Uniti hanno terminato la loro presenza in Afghanistan il 31 agosto, più di 200 cittadini e residenti statunitensi sono partiti con tali voli. "Il nostro obiettivo è accelerare il ritmo di questi voli charter in corso e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner per farlo", ha affermato il funzionario. (Was)