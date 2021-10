Brasile-Paraguay: autorità annunciano operazione anti-criminalità alla frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Brasile e Paraguay hanno annunciato l'avvio di una operazione congiunta per il contrasto alla criminalità organizzata nel dipartimento paraguaiano di Amambay, al confine tra i due Paesi. La città paraguaiana di Pedro Juan Caballero e il municipio brasiliano di Ponta Pora saranno i principali obiettivi dell'operazione. "Da decenni questa parte del territorio è stata occupata dalla criminalità organizzata a livello transnazionale e negli ultimi tempi la situazione è peggiorata per l'arrivo di molti uomini armati e per l'aumento di attentati legati alla contesa dei traffici illeciti al confine tra Paraguay e Brasile", ha affermato il ministro dell'Interno del Paraguay, Arnaldo Giuzzio Benítez. Secondo Benitez le forze di sicurezza del Paraguay e del Brasile agiranno insieme. Assunzione ha firmato infatti un accordo con la Polizia federale brasiliana (Pf) per istituire un comando bi-nazionale nelle città di Pedro Juan Caballero e Ponta Pora. Questo comando consentirà, secondo le autorità paraguaiane, lo scambio di informazioni tra le autorità di polizia, militari e di intelligence brasiliane, per far fronte alla minaccia della criminalità transnazionale. (segue) (Brb)