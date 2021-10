Brasile-Paraguay: autorità annunciano operazione anti-criminalità alla frontiera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Paraguay ha arrestato in settimana sei cittadini brasiliani sospettati di essere coinvolti nel quadruplice omicidio avvenuto nella città paraguaiana di Pedro Juan Caballero sabato 9 ottobre all'uscita di una discoteca e costato la vita a quattro persone tra cui Haylee Carolina Acevedo Yunis, 21 anni, figlia di Ronald Acevedo, governatore di Amambay, in Paraguay. Nell'operazione della polizia sono state sequestrate tre auto immatricolate in Brasile e i documenti di altre tre auto immatricolate in Brasile, oltre al veicolo che potrebbe essere stato utilizzato nell'agguato. (Brb)