Ue: Parlamento, serve tutela a media, Ong e società civile, contro processi vessatori (2)

- Il progetto di relazione adottato dalle commissioni chiede alla Commissione di analizzare le migliori pratiche attualmente applicate al di fuori dell'Ue alle Slapp, e di presentare un pacchetto di misure, compresa la legislazione. Queste dovrebbero, secondo i deputati, includere un ambizioso quadro giuridico nel prossimo Media Freedom Act; la prevenzione del "turismo della diffamazione" o "forum shopping" attraverso regole di diffamazione uniformi e prevedibili, e stabilendo che i casi dovrebbero essere decisi dai tribunali (e secondo le leggi) del luogo di residenza abituale del convenuto. Altre misure dovrebbero includere norme sul licenziamento anticipato da parte dei tribunali in modo che le Slapp possano essere fermate rapidamente sulla base di criteri oggettivi, come il numero e la natura delle cause o delle azioni intentate dall'attore, la scelta della giurisdizione e della legge, o l'esistenza di un chiaro e gravoso squilibrio di potere; sanzioni per l'attore se non riesce a giustificare perché la sua azione non è abusiva, regole per assicurare la considerazione dei motivi abusivi anche se il licenziamento anticipato non è concesso, e il pagamento dei costi e dei danni subiti dalla vittima. (segue) (Beb)