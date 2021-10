Ue: Parlamento, serve tutela a media, Ong e società civile, contro processi vessatori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, salvaguardie contro le Slapp combinate, cioè quelle che combinano accuse di responsabilità penale e civile, e misure per garantire che la diffamazione non possa essere usata per le Slapp; una direttiva Ue che stabilisca degli standard minimi, che dovrebbe proteggere le vittime e allo stesso tempo prevenire e sanzionare l'uso improprio delle misure anti-Slapp, ad esempio da parte di governi autoritari che le armano per proteggere le loro Ong organizzate dal governo. Infine, tra le misure si individuano aiuti finanziari per l'assistenza legale e psicologica alle vittime di Slapp e alle organizzazioni che le assistono, e un'adeguata formazione di giudici e avvocati. Il progetto di relazione dovrebbe essere presentato per un voto in plenaria a novembre. (Beb)