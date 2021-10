Milano: De Corato (Fd'I), sono basito, Sala non ammette che i rom sono un problema per la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mio ringraziamento alle forze dell'ordine, in particolare agli agenti della polizia postale di Milano, per l'operazione con la quale hanno smascherato una banda di criminali rom che, truffando lo Stato, incassava il reddito di cittadinanza. Stiamo parlando di ben 50 persone che, con documenti falsi, venivano nel capoluogo lombardo dall'estero e percepivano soldi non dovuti". Lo afferma in una nota Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale e membro della Direzione nazionale di Fratelli d'Italia. "Evidentemente non gli bastava percepire loro stessi il reddito di cittadinanza, che, peraltro, a mio parere, sarebbe da abrogare subito, ma hanno anche ideato una truffa facendo venire loro amici dall'estero, così che anche loro potessero beneficiare del sussidio. Tanto pagano gli italiani onesti". Ancora una volta, denaro che dovrebbe servire a sostenere persone in difficoltà va a finire nelle mani sbagliate. In questo caso, addirittura nelle tasche dei nomadi, magari di quelli che occupano abusivamente lo stabile di via Bolla o che stanno in uno dei tanti campi abusivi e non, sparsi per la città. Sono basito per come Sala continui a non prendere posizione e a non ammettere quello che l'evidenza e i fatti dicono da tempo in modo lapalissiano: la stragrande maggioranza dei 'fratelli' gitani, tanto amici della sinistra, è da anni libera di fare della città e dei suoi cittadini ciò che vuole e per questo costituisce un problema. Milioni di euro spesi per la loro integrazione non sono serviti a niente, sicuramente non ad estirpare la loro indole criminogena. Furti, truffe, rapine e accattonaggio molesto sono purtroppo spesso per loro un 'modus vivendi' e ciò nonostante, Palazzo Marino continua a coccolarli. Una cosa è certa: nei 5 anni del precedente mandato, il sindaco Sala ha fatto sgomberare un solo campo rom. Con il centrodestra erano state fatte ben 531 azioni di allontanamento", conclude.(Com)