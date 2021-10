Myanmar: colloquio tra segretario di Stato Usa e ministro degli Esteri del Brunei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Esteri del Brunei, Erywan Yusof, durante il quale ha espresso apprezzamento per il ruolo svolto dal sultanato come presidente di turno dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e dallo stesso Erywan come inviato speciale Asean per il Myanmar. Lo si legge in un comunicato del dipartimento di Stato. Blinken e il ministro del Brunei hanno espresso preoccupazione per la violenza e per il deterioramento della crisi in Myanmar, sottolineando la necessità che la giunta militare birmana cessi la violenza, liberi le persone ingiustamente detenute e ripristini la democrazia multi-partitica e la transizione democratica. I due hanno anche ribadito la necessità che i leader militari si assumano la responsabilità di soddisfare i cinque punti dell’intesa raggiunta nei mesi scorsi con l’Asean e facilitino una visita “significativa” di Erywan in Myanmar, con colloqui con tutte le parti in causa. Infine, il segretario di Stato e il ministro hanno discusso del partenariato trilaterale tra Stati Uniti, Regno Unito e Australia, denominato Aukus, e del suo ruolo nel sostegno alla pace e alla stabilità della regione dell’Indo-Pacifico.(Nys)