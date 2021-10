Ue: Moavero Milanesi, sovranismo arretra ma non va sottovalutato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea ha ottenuto risultati fenomenali perché conflitti che da secoli la attanagliavano non ci sono più, ci sono però populismo e sovranismo. Lo ha detto l’ex ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, intervenuto a una discussione intitolata “Atlante del mondo che cambia”, durante il Festival della diplomazia a Roma. “Il fenomeno è in fase di rientro, anche con sorprendenti capriole” e tuttavia i due termini sono stati utilizzati per identificare “tanti -ismi”, ha aggiunto. “Non nascondiamoci dietro le terminologie e usiamo quella storicamente più nota, nazionalismo. I nazionalismi non sono mai andati via. C’erano nazionalismi dietro i dazi doganali, ci sono dietro i veti che bloccano le decisioni all’unanimità”, ha affermato Moavero. L’Ue deve temere questo elemento, spesso legato a stereotipi e retroterra culturali mai del tutto sopiti, ha dichiarato. (Res)