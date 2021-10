Singapore: dormitorio preclude ai lavoratori cinesi assistenza medica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavoratori cinesi alloggiati in un dormitorio del distretto di Jurong, a Singapore, starebbero sperimentando pessime condizioni igienico-sanitarie e il mancato accesso all'assistenza medica contro il Covid-19. Lo scrive un account di notizie incentrato su Singapore sulla piattaforma di messaggistica cinese WeChat, divulgando alcune foto degli abusi interni al dormitorio. Nel post si legge di come circa un quarto dei 2 mila residenti nella struttura di Westlite Jalan Tukang sia risultato positivo al Covid-19. Tuttavia, a causa delle "inadeguate misure di isolamento" e della "carenza di forniture mediche", "i casi positivi sono ovunque e il virus si annida in ogni angolo del dormitorio", si legge nel post. I lavoratori avrebbero inoltre affermato di aver trovato "vermi, mosche e ciocche di capelli nel proprio cibo". Secondo i media di Singapore, le tensioni nel dormitorio nel distretto di Jurong avrebbero raggiunto un punto critico il 13 ottobre e la polizia antisommossa si sarebbe recata nella struttura in via precauzionale. (segue) (Cip)