Roma 2021: ex ministro Bianchi voterà Gualtieri, era candidato con Raggi al primo turno

- Alessandro Bianchi, ex ministro all'Ambiente del governo Prodi II e già candidato di una delle liste a sostegno della sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, al primo turno delle elezioni amministrative, rende noto che al ballottaggio voterà per il candidato a sindaco per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. “Ci sono tre ragioni principali per cui al ballottaggio voterò per Gualtieri - spiega in una nota -. Perché è importante tenere lontana dal governo della città la destra populista, sovranista, razzista, xenofoba e violenta. Perché credo che garantirà la continuità dell’amministrazione Raggi sui temi della legalità, della trasparenza negli appalti e della tutela dei beni comuni. Perché ho apprezzato l’attenzione che ha mostrato per le tematiche ecologiste in tema di energia sostenibile e clima, di mobilità dolce, di rigenerazione urbana e di cura del patrimonio culturale". (Rer)