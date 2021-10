Alitalia: assessore Lazio, massima attenzione per futuro occupazionale e sviluppo settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'ultimo giorno di volo di Alitalia, il nostro pensiero va a tutti i lavoratori coinvolti nel cambiamento dell'assetto societario che, come noto, prevede la fine di Alitalia e l'avvio della nuova Ita. Come Regione Lazio rimaniamo nella convinzione che la nuova compagnia debba rappresentare un'occasione di rilancio e una premessa per un nuovo piano di assunzioni". Così in una nota Claudio Di Berardino, assessore al lavoro e formazione della Regione Lazio. "Tanti sono ancora i nodi aperti, criticità sulle quali chiamiamo ancora una volta tutti i livelli istituzionali a lavorare con la massima collaborazione e senso di responsabilità - aggiunge l'assessore -. Riteniamo, infatti, che a nessuno livello istituzionale e aziendale possa considerare archiviata la partita occupazionale e professionale di tutte le lavoratrici e lavoratori che al momento non sono stati chiamati a lavorare con la nuova compagnia. In merito ai contratti è necessario riaprire la trattativa tra Ita e le organizzazioni sindacali, anche al fine di ridefinire un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore del trasporto aereo e facilitare l'attività di decollo della nuova compagnia. E' quanto mai urgente conoscere l'intero piano industriale di Ita e il relativo cronoprogramma a partire dal potenziamento dei voli della nuova compagnia, poiché riteniamo che sia interesse di tutti riavere una grande compagnia aerea", conclude Di Berardino.(Com)