Brexit: Sassoli, proposte Ue non prese alla leggera, ora Londra si impegni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico deve impegnarsi veramente ora con l'Unione europea per risolvere le questioni aperte che riguardano l'isola d'Irlanda. Lo ha scritto su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. "Il Parlamento europeo ha sempre dato priorità all'Accordo del Venerdì Santo. Le nuove proposte dell'Unione europea sul protocollo per l'Isola d'Irlanda, compresa la rimozione dell'80 per cento dei controlli, non sono state prese alla leggera. Sono stati realizzati nell'interesse del popolo dell'Irlanda del Nord", ha scritto. "Il governo del Regno Unito deve ora impegnarsi veramente", ha aggiunto. (Beb)